Izraelski ambasador: Lako je sjediti u Hrvatskoj i propovijedati šta da radimo

ZAGREB - Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj, Gari Koren, gostovao je u Intervjuu sedmice "Media servisa". Time se osvrnuo na rat između Izraela i Hamasa gdje je sve više civilnih žrtava s obje strane.

Na početku se osvrnuo na to kako je Hamas uopšte uspio probiti Izrael i uhvatiti ih nespremne.

"Da, bilo je iznenađenje, razumijemo zašto se dogodilo, ali nećemo se baviti time sada, nego ćemo se baviti nakon rata pitanjem zašto su nas iznenadili i zašto su bili uspješni. Invazija je izvršena na pedesetak mjesta na tlu, uključujući napade iz vazduha i s mora. Trebali smo biti spremni na to, ali opet nećemo o tome sada govoriti, ja čak nemam ni odgovore na to" rekao je Koren.

Situacija na ratištu se mijenja iz trena u tren, a broj žrtava neprestano raste. Ambasador Koren kaže da prvi put u istoriji Izraela gledaju pokolj tolikog broja civila, cijelih porodica, djece, žena. A u rat se uključuje i Hezbolah, kojeg Izraelci smatraju puno opasnijim neprijateljem od Hamasa.

"Od juče imamo sve veći broj incidenata na sjevernoj granici, pretpostavljam da nije u pitanju masivan napad Hezbolah, ali oni testiraju teren, vjerovatno nas pokušavaju iritirati pokušavajući stvoriti barem sukob na niskom nivou na našoj sjevernoj granici kako bi privukli glavni dio izraelske vojske na sjeveru. I i to će vjerovatno biti značajan dio izraelske vojske jer je Hezbolah mnogo značajniji i jači neprijatelj" objasnio je.

Izrael je započeo potpunu opsadu pojasa Gaze - prekinuto je snabdijevanje vodom, hranom, gorivom i energijom sve sa ciljem uništenja Hamasove vojske i infrastrukture. Dok Koren tvrdi da će učiniti sve da u postizanju tog cilja ne naštete civilima, glavni sekretar UN-a Antonio Gutjereš poručuje da je duboko uznemiren odlukom Izraela da blokira Gazu i poziva sve strane da dopuste pristup UN-u za dostavu hitne humanitarne pomoći palestinskim civilima.

"Vrlo je lako sjediti negdje u Hrvatskoj ili u Njujorku i propovijedati što da radimo. Upravo smo imali veliki napad, imamo više od 900 mrtvih ljudi, ali većina civila i šta očekujete od nas da učinimo? Da se opet suzdržimo, da tražimo posredovanje međunarodnih tijela. To će omogućiti pobjedu Hamasa. Niko u regiji, uključujući naše arapske komšije, ne želi to i oni se boje. To su radikali i dobićete više izbjeglica s ludim idejama u Evropi" istakeo je Koren.

Osvrnuo se i na opravdanost ove odluke.

"U suštini cijena rata je strašna pa svaki rat nažalost stvara situaciju u kojoj se rađa humanitarna kriza. Ko je za to odgovoran? Hamas, a ne država Izrael. Mi moramo zaštititi naše građane, očekujemo od naših prijatelja u slobodnom svijetu da zaštite naše pravo za samoodbranu" kazao je ambasador.

Iako Iran negira uključenost u Hamasove napade na Izrael, Koren im ne vjeruje jer tvrdi da Teheranu isključivo ovo odgovara kako bi pomrsio zbližavanje svoja dva glavna neprijatelja - Izraela i Saudijske Arabije.

"Ako gledate korijene uspjeha Hamasove operacije, ne samo naš neuspjeh da učinkovito zaštitimo našu granicu, već i oružje koje su dobili, sredstva koja su cijelo vrijeme dobijali uglavnom su dolazila iz Irana, mi kažemo da je to osovina zla" dodao je.

Prokomentarisao je i kada je moguć kraj rata.

"Svi mi znamo kako je počelo, ali nemamo pojma, čak ni Jerusalim, kako će završiti. Radije da završi uspješno i što prije, ali znate da rat nikad nije nešto što možete predvidjeti" pojašnjava Koren.

Ima li prostora za mirovne pregovore?

"Razumijemo zašto Evropa radi na mekoj moći, zašto je Evropa pacifistička, ali to ne funkcioniše na Bliskom istoku, to morate razumjeti. Oni kolju jedni druge. Pogledajte šta se dogodilo za vrijeme ISIL-a, pogledajte šta se događa u Libiji, šta se događa u Libanu. To nema nikakve veze s nama, mi smo jedina demokratija. Pošteno je da Evropljani od nas očekuju da ostanemo pri normama, ali ne očekujete ništa od Palestinaca, nemate promotere mira na palestinskoj strani. Nemate pacifiste. Imate umjerene i radikale i džihadiste i ekstremiste. S kim da dogovaramo mir?", zaključio je.

Jedino rješenje koje je Izrael ponudio je, podsjeća Koren, Avramov sporazum kojeg smatra vizijom mira i prosperiteta za Izrael i arapski svijet, prenose "24Sata".

