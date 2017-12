Izraelski avioni gađali militante u pojasu Gaze

GAZA - Izraelski borbeni avioni gađali su večeras položaje militanata u Pojasu Gaze kao odgovor na raketne napade.

Palestinski zvaničnici bezbjednosti potvrdili su da je najmanje 10 ljudi ranjeno u vazdušnom napadu. Avioni su gađali vojna postrojenja koja koristi Hamas, saopštila je izraelska vojska.

Vojska je ranije saopštila da je na Izrael ponovo otvarana raketna paljba.

"Jedan projektil ispaljen je iz Pojasa Gaze na jug Izraela", saopštila je vojska, dodajući da je raketa presretnuta izraelskim sistemom odbrane "Gvozdena kupola".

In response to the projectiles fired at Israel from Gaza earlier today, IAF aircraft targeted a Hamas training compound & an ammunition warehouse in the Gaza Strip