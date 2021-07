Izraelski avioni izveli udare na pojas Gaze

Izraelski borbeni avioni napali su ciljeve na jugu pojasa Gaze, saopštila je rano jutros vojska u Tel Avivu.

Izraelska vojska je navela da je to odgovor na zapaljive balone puštene preko granice koji su izazvali najmanje tri požara u Izraelu.

Pogođena je vojna baza Hamasa u blizini civilnih područja gdje se nalazi škola, navedeno je u saopštenju, ali drugi detalji nisu objelodanjeni.

Izvještaja o mogućim žrtvama nije odmah bilo, javio je "Asošiejted pres".

Palestinski izvori su naveli da su avioni bombardovali ciljeve zapadno od Gaze Sitija, a potom istočno od Kan Junisa, prenijeli su izraelski mediji.

Palestinski mediji navode da je pucano iz automatskog oružja na izraelske avione usred udara iz vazduha, te da je oboren jedan dron.

Izraelska vojska je rekla da nije upoznata sa takvim izvještajima, upozorivši da će "odgovarati agresivno na nastavak terorističkih pokušaja iz pojasa Gaze".

Nekoliko sati prije udara iz vazduha aktivisti povezani sa ekstremističkim islamskim Hamasom, vladajućim u Gazi, su poslali balone sa zapaljivim materijalom.

Na fotografijma i video snimcima postavljenim na društvenim mrežama vidi se kako se baloni puštaju i da je na jednom ispisana poruka "Vrijeme ističe".

Baloni su izazvali požare dva mjeseca poslije 11-dnevnog rata Izraela i Hamasa.

Portparol Hamasa Hazem Kasim je za izraelske udare kasno sinoć rekao da su to "neuspjeli pokušaji da se poboljša narušeni imidž" tokom nedavnog sukoba dvije strane.

Ta islamska organizacija tvrdi da Izrael nije učinio dovoljno da ublaži parališuću blokadu pojasa Gaze od okončanja sukoba i nezadovoljna je što se odlažu indirektni pregovori s izraelskom stranom o obnovi finansijske pomoći Katara Palestincima u Gazi.

Izraelski mediji su objavili da su izazvana najmanja tri požara na jugu Izraela, poslije tri nedjelje zatišja.

Novi premijer Izraela Naftali Benet je puštanje balona uporedio sa raketnom vatrom iz Gaze i naređivao udare iz vazduha i ranije kada se to događalo.

Izraelska uprava zadužena za palestinske civilne poslove je odmah u nedjelju najavila da će napola smanjiti zonu u kojoj je dozvoljen ribolov u pojasu Gaze, sa 19,3 na 9,6 kilometara.

Izrael i Egipat uveli su blokadu Gaze otkako je Hamas, koji u svojoj povelji poziva na uništenje jevrejske države, silom preuzeo kontrolu nad tom palestinskom teritorijom na obali Sredozemnog mora pobijedivši snage lojalne umjerenijem Fatahu.

Video of one of the IDF strikes near Khan Younis, southern Gaza this evening. pic.twitter.com/x9bpDETVuO