Izraelski diplomata izbačena sa samita (VIDEO)

ADIS ABEBA - Izraelski diplomata visokog ranga, Šeron Bar Li, izbačena je danas sa godišnjeg samita Afričke unije u Etiopiji usljed eskalacije spora o statusu Izraela u ovom bloku.

Na snimcima objavljenim na internetu prikazano je da je obezbjeđenje intervenisalo tokom ceremonije otvaranja samita i obratilo se Bar Lijevoj, prije nego što je ona izašla.

"Izrael je veoma nezadovoljan zbog ovog incidenta u kojem je zamjenik direktora za Afriku, ambasador Šeron Bar Li, izbačena iz sale Afričke unije uprkos svom statusu akreditovanog posmatrača i iako je imala propusnicu", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

This shit makes me happy. Israel's deputy director general for Africa, Sharon Bar-li, being frog marched out of the African Union assembly. Reportedly, he blames Algeria & South Africa for being kicked out. I hope he is right. Moussa Faki Mahamat accredited apartheid Israel. https://t.co/iDOPKBnFk7