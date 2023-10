Izraelski general brutalan: Otvorili ste vrata pakla (VIDEO)

Izraelski general major Hasan Ajlan u poruci koja je širi društvenim mrežama naveo je da je palestinski Hamas otvorio vrata pakla napadom na Izrael.

"Hamas je donio odluku i Hamas će platiti", rekao je on u poruci koja je objavljena na društvenoj mreži X, ranije poznatoj kao Twitter.

BREAKING: Israeli IDF Major General Ghasan Alyan declares that Hamas has opened the gates of hell into the Gaza Strip and will pay for its deeds.#Israel #Hamas #Palestine #Mossad #Jerusalem #IsraelUnderAttack #AlAqsaFlood #TelAviv #Gaza #Iran #IStandWithIsrael pic.twitter.com/so92ZiXfID