Izraelski novinar: Rusijo, hvala majčice

Posljednjih godina Izrael se "oteo kontroli" tako što neometano patrolira vazdušnim prostorom Libana i bombarduje teritoriju Sirije, piše dopisnik lista "Harec" Gideo Levi.

Rusija, koja je poslije incidenta s Il-20 odlučila da u Siriju pošalje komplekse S-300, uspjela je da obuzda Izrael, pokazavši mu time granice dozvoljenog, smatra novinar.

"Iza oblaka se ukazuje zrak nade: neko utvrđuje dozvoljene okvire za Izrael. Prvi put poslije mnogo godina druga država daje do znanja Izraelu da njegov uticaj ima svoje granice, da je nenormalno da radi sve što mu padne na pamet, da on nije jedini učesnik u igri, da Amerika ne može uvijek da ga štiti i da on ne može beskonačno da pričinjava štetu"“, piše novinar "Hareca".

Prema mišljenju novinara, Izraelu su takva ograničenja potrebna kao vazduh. Posljednjih godina su oholost i geopolitičke okolnosti dozvolile toj zemlji da se otme kontroli.

On dodaje da su izraelski avioni mogli da patroliraju vazdušnim prostorom Libana, bukvalno kao da je njihov, bombardovali su Siriju. Izraelska vojska periodično uništava Gazu, drži je u beskonačnoj opsadi i nastavlja da okupira zapadnu obalu rijeke Jordan.

"Iznenada je neko ustao i rekao: 'A sad je dosta! Makar u Siriji, dosta!' Hvala, majčice Rusijo, za to što ograničavaš dijete koje odavno niko nije pokušao da primiri", naglašava autor teksta.

Prema njegovim riječima, ruski odgovor je izazvao "tupost" Izraela, što je samo pokazalo koliko je toj zemlji potreban "odgovoran odrasli, sposoban da je obuzda". Decenijama se Izrael nije suočavao s takvim "čudnim fenomenom", piše novinar.

Proljetos je agencija "Blumberg" citirala bivše i aktuelne izraelske činovnike koji su prijetili da će izraelska vojna avijacija bombardovati S-300 ako Rusija isporuči te komplekse Siriji. Sada su glasovi tih koji su pričali u prazno utihnuli, napominje Levi.

Prema njegovom mišljenju, svaka država ima pravo na protivvazdušnu odbranu i niko ne može silom da joj oduzima takvu mogućnost. Ta jednostavna istina, međutim, izraelskim vlastima zvuči kao da je s onog svijeta.

"Oni su navikli da smatraju suverenitet drugih zemalja besmislenim, a svoj sopstveni - svetim i najvišim. Izraelske vlasti su se nekažnjeno miješale u unutrašnje poslove zemalja u regionu, koristeći kao izgovore prava ili izmišljena strahovanja za nacionalnu bezbjednost. Sve je to neočekivano naišlo na rusko 'njet', koje je vratilo Izrael u stvarnost", tvrdi Levi.

Moguće je da će to makar malo uravnotežiti "intoksikaciju vlašću" koja je zavladala zemljom posljednjih godina, da će ona postati mudrija i da će se obnoviti.

Rusija bi nehotice mogla da bude bolja za Izrael nego "sva ta bezumna podrška koju dobija od aktuelne američke administracije i njenih prethodnika", smatra Levi

"Rusija je pokazala svijetu način na koji se treba obraćati Izraelu, koristeći samo onaj jezik koji on razumije. Neka oni koji zaista brinu o dobrobiti Izraela i pravdi nauče kako se to radi: samo primjenom sile", smatra autor teksta.

Prema mišljenju novinara, tek kada Izrael kažnjavaju i primoravaju da plati račune, on postupa ispravno. Njegova vojna avijacija će dobro razmisliti prije nego što počne novo bombardovanje Sirije, "čiji značaj, ako i postoji, uopšte nije jasan".

"Ako bi se slično rusko ’njet‘ nadvilo i iznad Gaze, moglo bi se izbjeći mnogo beskorisnih smrti i razaranja", zaključuje autor.

(Sputnjik)