JERUSALIM - Izraelski političar poslao je upozorenje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu oko ratova koje vodi Izrael i Ukrajina. Amir Vaitman, šef libertarijanskog kluba u izraelskoj stranci Likud, pojavio se ove sedmice na ruskoj državnoj mreži "RT News" i govorio o borbama između Izraela i Hamasa, kao i specijalnoj vojnoj operaciji Rusije na tlu Ukrajine.

Govoreći o nedavnim tvrdnjama koje se odnose na bolnicu Al-Ahli u gradu Gazi, Vaitman je kritikovao Rusiju rekavši da "ćemo završiti ovaj rat, pobijedićemo jer smo jači. Nakon ovoga Rusija će platiti cijenu, vjerujte mi, Rusija će platiti cijenu", rekao je.

Amir Weitmann, of Israel's ruling Likud Party, promises revenge on Russia for insufficient support of Israel: "Russia is supporting Nazis who want to commit genocide against us. Russia will pay the…"