Izraelski rabin nazvao gej predsjednika Kneseta 'bolesnim'

TEL AVIV - ​Rabin, Meir Mazuz, u Izraelu navodno je rekao da je novoimenovani predsjednik Kneseta, Amir Ohana, "bolestan" zbog svoje seksualnosti.

Rabin Mazuz, rabinski vođa tunižanskih jevreja u Izraelu, dao je komentare o Ohani - nepokolebljivom pristalici novog premijera Benjamina Netanjahua i prvom otvoreno homoseksualnom predsjedniku Kneseta - tokom onlajn predavanja u subotu, prema izraelskim medijima.

Mazuz, koji ima dugu istoriju davanja zapaljivih primjedbi o LGBTQ+ zajednici, rekao je tokom svog propovijedanja da je godišnja Parada ponosa u Izraelu bila parada "zvijeri koje hodaju uspravno".

"Doći će vrijeme kada će svakoga pitati: Jeste li dio Parade ponosa ili dio Parade poniznosti?" rekao je studentima tokom svog sedmičnog propovijedanja, prema "Times of Israel".

"Trebali biste se distancirati od toga. Vidite ljude kako hodaju i hvale se o Paradi ponosa u Jerusalimu", rekao je, nastavljajući: "Zatvorite prozore i recite svojoj djeci: 'Ovo je parada životinja, nemate posla gledati to. To su životinje koje hodaju na dvije noge. Šta možemo učiniti u vezi s njima," prenosi "New Arab".