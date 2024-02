Izraelski vojnici ubili gladne civile tokom dijeljenja humanitarne pomoći?

​GAZA - Ministarstvo zdravstva Pojasa Gaze optužuje izraelsku vojsku da je u četvrtak ubila 104 i povrijedila 760 ljudi tokom dijeljenja humanitarne pomoći Palestincima, na dan kad je ukupan broj ubijenih u toj enklavi dostigao 30 hiljada.

Izraelska vojska tvrdi da su civili nasrnuli na kamione s pomoći te da je nekoliko desetina ljudi pregaženo. Objavila je da je istraga u toku. Izraelski mediji pozivajući se na izvore iz vojske, tvrde da je gomila ugrozila izraelske vojnike pristupivši im bez razloga, te da je vojska stoga odgovorila pucnjavom, prenosi agencija "DPA". Stanovnik Gaze, Mahmud Ahmed za tu je njemačku agenciju rekao kako se incident s pucnjavom dogodio prije zore.

Kako dostaviti humanitarnu pomoć za dva miliona Palestinaca u Pojasu sedmicama je tema rasprave. Jordan i Bahrain zatražili su od Velike Britanije da ih stoga snabdije padobranima, na što je britansko ministarstvo vanjskih poslova pristalo.

The Hamas-run Gaza health ministry said 104 people were killed waiting for aid near Gaza City, and another were 280 woundedhttps://t.co/HWongC4Prx pic.twitter.com/weXNhQQW9b