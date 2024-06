Izraelski vojnici vezali ranjenog Palestinca za džip, reagovao IDF (VIDEO)

Izraelska vojska saopštila je da su njeni pripadnici prekršili protokol kada su ranjenog Palestinca vezali za džip i odvezli. Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale sui saopštenje nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak incidenta.

Porodica ranjenog čovjeka rekla je da su tražili hitnu pomoć, ali da su došli Izraelci, vezali ga i odvezli. Na kraju je muškarac odvezen u Crveni polumjesec na liječenje.

"Snimak pokazuje odnos koji nije u skladu sa vrijednostima koje IDF neguje. Incident će stoga na odgovarajući način biti istražen", saopštio je IDF, prenosi RTS, pozivajući se na BBC i Reuters.

Više od 60 Palestinaca stradalo je tokom jučerašnjih napada izraelske vojske na Gazu, saopštili su palestinski zvaničnici, dok su izraelske snage kratko odgovorile da je u toku "razmatranje incidenta".

Hamas je, naime, naveo da su najmanje 42 Palestinca ubijena u napadima na grad Gazu, a Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK) prijavio je stradanje 22 osobe tokom granatiranja njihove prostorije u palestinskoj enklavi.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj osudio je napad u kojem je oštećena kancelarija MKCK, istakavši da je u tom slučaju potrebno da se pokrene nezavisna istraga, kao i da je obaveza svih strana zaštita civila.

Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje je pod kontrolom Hamasa, u međuvremenu, saopštilo je da je najmanje 37.551 Palestinac ubijen, a 85.911 je ranjeno od 7. oktobra prošle godine u izraelskim napadima.

Kubanska vlada je odlučila da se priključi sporu koji je pokrenula Južna Afrika protiv Izraela za navodi genocid u Gazi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

Za to vrijeme, ruski mediji javljaju da će zamjenik šefa političkog krila palestinskog Hamasa Musa Abu Marzuk doputovati u ponedjeljak, 24. juna na razgovore u Moskvu.

Upozoravamo da je video uznemirujući!

BREAKING: Israel Shoot A Palestinian, Tie Him To Hood Of Vehicle While He Bleeds And Fhen Ise Him As Human Shield In The West Bank They also stopped the ambulance from reaching the hospital. pic.twitter.com/RjDB2jz0YA