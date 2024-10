Izraelski vojnik tvrdi da IDF koristi Palestince živi štit: "Bolje da eksplodira Palestinac"

Izraelske odbrambene snage (IDF) tjerale su Palestince da ulaze u potencijalno minirane kuće i tunele u Gazi, koristeći ih kao živi štit kako bi izbjegli opasnost za svoje vojnike, rekli su danas za Si-En-En jedan izraelski vojnik i pet bivših palestinskih zarobljenika, koji tvrde da su bili izloženi ovom zločinu.

Vojnik IDF-a je otkrio da je njegova jedinica uhapsila dvojicu Palestinaca s jasnom namjerom da ih iskoristi kao živi štit tokom prolaska kroz opasna područja, naglašavajući da je to uobičajena praksa među izraelskim jedinicama u Gazi.

"Rekli smo im da uđu u zgradu ispred nas. Ako ima mina, one će eksplodirati na njima, a ne na nama", izjavio je on za Si-En-En.

Kako se navodi, ova praksa je poznata kao „Protokol komarac“, a prema Ženevskoj konvenciji predstavlja ratni zločin, prenosi Tanjug.

Si-En-En je naveo da za sada nije jasno koliko je ovaj zločin rasprostranjen, ali svjedočenja ukazuju na to da se često vrši u Pojasu Gaze, a posebno na sjeveru enklave, kao i u Kan Junisu i Rafi.

Vojnik je objasnio da je u početku njegova jedinica, koja se tada nalazila u sjevernoj Gazi, koristila standardizovane procedure prije ulaska u sumnjivu zgradu, odnosno prvo bi pustili psa unutra ili probušili rupu tenk granatom ili oklopnim buldožerom.

On je dodao se na proljeće jedan obavještajac pojavio sa dvojicom palestinskih zarobljenika, 16-godišnjim dječakom i 20-godišnjim muškarcem, i rekao vojnicima da ih koriste kao živi štit prije nego što uđu u zgrade.

Obavještajni oficir je tvrdio da su oni povezani sa Hamasom, što se, prema svjedočenju ovog izraelskog vojnika, kasnije ispostavilo kao laž.

Kada je doveo u pitanje tu praksu, vojnik je rekao da mu je jedan od njegovih komandanata rekao ''Bolje je da eksplodira Palestinac, a ne naši vojnici''.

„To je prilično šokantno, ali poslije nekoliko mjeseci u Gazi ne razmišljate jasno“, rekao je vojnik.

Vojnik je rekao da su on i njegovi saborci odbili da nastave sa ovom praksom poslije dva dana i da su se zbog toga sukobili sa komandantom.

Njihov komandant, koji im je isprva rekao da ne treba da ''razmišljaju o međunarodnom pravu“, navodeći da su njihovi životi ''važniji“, na kraju je popustio i oslobodio dvojicu Palestinaca, rekao je vojnik.

On navodi da, pošto su Palestinci oslobođeni, to ukazuje da nisu bili pripadnici Hamasa, uprkos prvobitnoj tvrdnji obavještajca koji ih je zarobio.

Ranije ove godine, 20-godišnji Mohamed Sad je morao da napusti svoj dom u Džabaliji, na sjeveru Gaze, zbog izraelskih vazdušnih napada.

Dok je boravio u privremenom skloništu u blizini Kan Junisa, Sad je ispričao kako su ga izraelske snage zarobile u blizini Rafe dok je pokušavao da nađe hranu za mlađu braću i sestre.

"Vojska nas je odvela u džipom i našli smo se unutar vojnog kampa u Rafi. Obukli su nas u vojne uniforme, stavili nam kamere i dali nam alat za rezanje metala", kazao je Sad.

Dodao je da je tamo bio zadržan 47 dana, a da su ga tokom tog perioda koristili za izviđačke misije kako bi zaštitili izraelske vojnike.

"Tražili bi od nas da radimo stvari poput: 'Pomjeri ovaj tepih,' govoreći da traže tunele. 'Snimaj ispod stepenica,' rekli bi. Ako bi nešto pronašli, tražili bi od nas da to iznesemo napolje. Na primjer, tražili su da iznesemo stvari iz kuće, da očistimo ovde, pomaknemo sofu, otvorimo frižider ili ormar", istakao je Sad.

Si-En-En je naveo i slučaj 17-godišnjeg Mohameda Šbejira, koji tvrdi da su ga izraelski vojnici zarobili nakon što su ubili njegovog oca i sestru tokom racije u njihovoj kući u Kan Junisu.

„Bio sam vezanih ruku i nosio samo donji veš. Koristili su me kao živi štit, uvodeći me u srušene kuće, mjesta koja su mogla da budu opasna ili sadrže mine", rekao je on.

U sličnom izvještaju ranije ovog mjeseca, istraga ''Njujork tajmsa'' otkrila je da su izraelski vojnici i obavještajni agenti prisiljavali zarobljene Palestince u Gazi da sprovode opasne izviđačke misije kako bi zaštitili živote izraelskih vojnika na frontu.

Izvještaji iz Gaze govore o tome kako su palestinski zarobljenici prisiljeni da istražuju područja u kojima je izraelska vojska sumnjala da su borci Hamasa postavili zamke.

Sedam izraelskih vojnika koje je intervjuisao ''Njujork tajms'' potvrdili su da su svjedočili ili učestvovali u ovoj praksi.

