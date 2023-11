Izraelski zvaničnik upozorio da Hamas može doći u Srbiju i Crnu Goru

Jedan od portparola izraelskog Ministarstva spoljnih poslova ambasador Džoel Lajon izjavio je danas da je glavni cilj Izraela da eliminiše prijetnju Hamasa koji je počinio velike zločine nad izraelskim civilima i koji je, između ostalog i prijetnja za cijelu Evropu, pa i Srbiju i Crnu Goru.

Lajon je u razgovoru sa novinarima, na mjestu koje se nalazi na 1,8 kilometara od pojasa Gaze, u dijelu u kojem je 7. oktobra počeo napad na Izrael, naglasio je da je u političkom smislu strategija Izraela vrlo jasna.

"To je da se slomi Hamas. Želimo da eliminišemo prijetnju Hamasa, jer budite sigurni u to, ako ne krenemo na Hamas, Hamas će doći do vas, u Srbiju, u Crnu Goru, u Evropu", rekao je Lajon i dodao da se bitke vode i dalje, ali da nema uličnih borbi jer se sve završava artiljerijskim napadima, prenosi Tanjug.

Hamas je ISIS i još veće zlo od ISIS-a, rekao je ambasador i dodao da je stoga strategija vrlo jasna, to je da se Hamas eliminiše.

Dakle, ako neko ovo sluša, loši momci su Hamas, koji civlima ne daju da izađu. Dakle, jedini odgovoran za bilo kakav gubitak života nedužnih ljudi je Hamas, rekao je on i naglasio da nijedan izbeglički kamp nije napadnut u Gazi.

Prema njegovim riječima, pogođen je kvart u blizini Gaze.

A u ovom kraju postojao je podzemni objekat Hamasa, u kojem se krio jedan od vođa Hamasa, kazao je Lajon i podsjetio da taj čovjek nije više živ.

"Hamas vrši dvostruki ratni zločin, krije se iza živih štitova, iza civilnog stanovništva i puca na civilno stanovništvo Izraela“, rekao je Lajon i naglasio da kada se sve uzme u obzir ljudi moraju da kažu ko više vodi računa o palestinskim civilima tamo u Gazi Izrael ili Hamas?

Podsjetio je na zločine koji su se dogodili, da su mnogi ljudi živi spaljeni, 1.300 ljudi je ubijeno u jednom danu.

"Mi smo u ratu, mi smo u ratu, i kako je rekao naš premijer, ratu zla protiv dobra", kazao je Lajon i dodao da su ljudi kidnapovani, bebe, djeca, stari.

"Ali imamo više od 230 ljudi otetih ovdje u Gazi. Bebe, bebe od šest mjeseci. Drže i žene starije od 90 godina. To je zlo. Lice zla", rekao je on.

Lajon je dodao da je region u kojem se sada novinari nalaze napadnut 7. oktobra, da je sve počelo je lansiranjem raketa.

"Ljudi su otišli u sigurne kuće, a ekipe hitne pomoći su zauzele položaje jer nisu znali šta će se desiti. Teroristi su upravo ušli u ovaj kibuc. Ovde je tada živjelo oko 130 ljudi. Terorista je bilo između 80 i 100'', rekao je on.

Dodao je da su one koji nisu izašli, odlučili da zapale u kućama.

"Donijeli su sa sobom neke tečnosti, ne znamo koje. I spalili su kuće sa živim ljudima unutra. Imali smo ovdje dvije starice sa svojim njegovateljicama, starije od 90 godina. Tu su bili roditelji i sin, imao je 18 godina. I na kraju učiteljica. Ona je u prošlosti bila učiteljica cijelog kibuca, i svi su spaljeni", rekao je Lajon novinarima.

