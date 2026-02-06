Izrečena presuda serijskom ubici Stivu Rajtu: "Umrijećeš u zatvoru" (FOTO, VIDEO)

Serijski ubica Stiv Rajt, poznat kao "Safolški davitelj", koji je konačno priznao ubistvo 17-godišnje Viktorije Hol i da je kasnije ubio još pet žena, osuđen je danas, 6. februara, na doživotnu kaznu zatvora sa minimalnom kaznom od 40 godina, prenose britanski mediji.

Rajt je na suđenju u Old Bejliju priznao otmicu i ubistvo Viktorije, kao i pokušaj otmice Emili Doerti (22) u noći 18. septembra 1999, prenosi Tajms.

To je bio prvi put da je Rajt, jedan od najtežih serijskih ubica u Velikoj Britaniji, priznao bilo kakvo ubistvo, prenosi Tanjug.

Steve Wright has been sentenced to life in prison with a minimum term of 40 years for the kidnapping and murder of Victoria Hall, who went missing after a night out in 1999. Mr Justice Bennathan addressed the killer, saying he 'crushed that young life'

Viktorija je nestala u ranim jutarnjim satima 19. septembra 1999. godine, dok se vraćala kući iz noćnog kluba u Felikstouu, u Safoku, blizu mesta gde je živela.

Njeno golo tijelo pronađeno je pet dana kasnije u jarku punom vode, 40 kilometara dalje, a obdukcijom je utvrđeno da je ugušena.

Izričući presudu, sudija Benatan je Rajtu poručio da će umrijeti u zatvoru.

“Viktorija Hol je bila tipična bistra, živahna tinejdžerka. Provodila je sate na telefonu sa svojom najboljom prijateljicom, učila je za maturu, imala posao sa skraćenim radnim vremenom i voljela je da izlazi na ples. Iz razloga koje samo vi znate, a većina ljudi nikada neće početi da shvata, oteli ste Viktoriju i uništili njen mladi život“, naveo je sudija.

Rajt je prvi put povezan sa slučajem prije više od 25 godina nakon što se njegov automobil djelimično poklapao sa registarskom tablicom vozila korišćenog u pokušaju otmice Emili Doerti, noć prije nego što je Viktorija nestala.

Ostao je na slobodi i kasnije ubio pet seksualnih radnica u Ipsviču, između 30. oktobra i 10. decembra 2006. godine: Taniju Nikol (19), Džemu Adams (25), Aneli Alderton (24), Anet Nikols (29) i Polu Klenel (24).

Njihova tijela su pronađena tokom deset dana u decembru 2006. Rajt nikada nije priznao da ih je ubio, ali je rekao da ih je pokupio radi seksa u noćima kada su nestale.

Dokazi patologo sugerišu da su sve žene bile ugušene, navodi Tajms.

U februaru 2008. poroti na krunskom sudu u Ipsviču trebalo je nešto manje od osam sati da proglasi Rajta, tada 49-godišnjaka, krivim.