Detalji raketnog napada na centar Černihiva: Najmanje sedmoro mrtvih, 90 povrijeđenih (VIDEO)

Najmanje sedmoro ljudi je poginulo, a 90 je povrijeđeno u jutrošnjem raketnom napadu na centralni trg u sjevernom ukrajinskom gradu Černihivu, objavilo je danas ukrajinsko Ministarstvo unutarnjih poslova.

S druge strane, ruska vojska objavila je da je ukrajinski dron pogodio vazdušnu bazu u ruskoj regiji Novogorodu.

Ljudi su išli u crkvu u povodom praznika kada se dogodio napad, objavilo je ministarstvo, dodajući da je među ubijenima šestogodišnje dijete, a među povrijeđenima 12 djece, prenosi Index.hr.

Podsjećamo, ukrajnski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da je Černihiv, ukrajinski grad na samom sjeveru zemlje, jutros napadnut, te da ima poginulih i ranjenih.

On je na Telegramu napisao da je ruska raketa pogodila centar grada, trg, politehnički univerzitet i pozorište.

"Obična subota koju je Rusija pretvorila u dan bola i gubitka", naveo je Zelenski, prenosi Tanjug.

Zelenski je objavio i video na kojem se, kako navodi Rojters, vide posljedice napada.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against. Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h