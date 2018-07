Izvinjenje australijske kompanije: Nismo znali da je to bio logor smrti

BEOGRAD - Australijska kompanija "Valley Eye Wear" izvinila se nakon što su njene reklame snimljene u ustaškom koncentracionom logoru Jasenovac izazvale oštre kritike na društvenim mrežama, te dodala da je spotom samo htjela da iskaže "poštovanje prema arhitekturi".

"Nismo znali da je to bio logor smrti u tom trenutku. Nismo htjeli nikoga da uvrijedimo. Mi smo pristojan brend. Izvinjavam se svima koji su uvrijeđeni", izjavio je direktor firme Majkl Krouli, objavljeno je na sajtu britanskog BBC-ija.

On je objasnio da su posjetili Jasenovac na pola časa i to nakon zatvaranja.

BBC je naveo na svom portalu i da je Jasenovac bio koncentracioni logor i logor smrti, koji je od 1941. godine do 1945. godine bio pod kontrolom hrvatskog ustaško-fašističkog pokreta, saveznika nacističkog režima Adolfa Hitlera.

Ta australijska kompanija, koja se bavi prodajom naočara, snimila je nedavno reklamni spot i fotografije pored spomenika žrtvama ustaškog koncentracionog logora Jasenovac, a što su brojni korisnici društenih mreža oštro osudili.

"Prestanite da koristite ovaj simbol patnje Srba, Jevreja i drugih u svojoj kampanji. Znate li vi šta je Holokaust?", napisala je na njihovom nalogu Twitter jedna žena iz Banjaluke.

Mediji su prenijeli da je na profilu kompanije na mreži Instagram pored jedne fotografije navedeno da je snimanje obavljeno u Hrvatskoj pored spomenika "u znak sjećanja na stotine hiljada ljudi koji su stradali na ovom mjestu".

Tokom Drugog svjetskog rata u zloglasnom logoru Jasenovac stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina.

Među njima, život je izgubilo 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, te 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo i 20.000 djece.

A new BBC article about the Valley Eyewear/Jasenovac monument controversy reports that the company has apologized & removed all imagery of the monument from their website, saying: "We didn't know it was a death camp at the time." https://t.co/UI9aCNBh97