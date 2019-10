Izvještaj vojske, DIA i NASA: Najmoćnija sila svijeta se raspada u narednih 20 godina

Izvještaj o uticaju klimatskih promjena na Vojsku SAD-a što ga je dobio Pentagon, nije mogao biti jasniji: vojna sila koju nisu uspjeli da slome ni Prvi ni Drugi svjetski rat, koja se izborila i kroz Hladni rat, u naredne dvije decenije se raspada.

Preciznije, raspaće se ako se klimatske promjene nastave. Izvještaj Vojske, DIA i NASA navodi da SAD očekuju glad, bolest, žeđ i rat. Studija je otkrila da i sama američka vojska takođe može da propadne. Izvještaj je naručio general Mark Mili iz administracije Donalda Trampa, ironično, čovjeka neslavnog po mnogo čemu, pa tako i po uništavanju agencija u SAD-u koje se bave ekologijom i jedan od ljudi koji uporno negiraju klimatske promene".

Dva najistaknutija scenarija u dokumentu najviše se bave rizikom od raspada elektroenergetske mreže u roku od "sljedećih 20 godina" i opasnostima od epidemija. Izvještaj takođe upozorava da bi američka vojska trebalo da se pripremi za nove intervencije u ratovima u inostranstvu, poput ovoga što bjesni u Siriji od 2011. godine, a koji je dobrim dijelom bio podstaknut upravo klimatskim promjenama i sušom. Bangladeš je izdvojen kao najosjetljivija zemlja na kolaps klime u svijetu.

"Trajno raseljavanje velikog dijela stanovništva Bangladeša bilo bi regionalna katastrofa, pridonijela bi globalnoj nestabilnosti... To je potencijal komplikacija klimatskih promjena u samo jednoj zemlji. Globalno, na nivou mora živi više od 600 miliona ljudi." Prema nedavnom istraživanju na koje se poziva izvještaj, rast nivoa mora mogao bi da dosegne više od dva metra do 2100. godine, "što bi značilo zbjegove od desetina (ako ne i stotina) miliona ljudi, stvarajući ogromnu, trajnu nestabilnost", navodi izvještaj.

Takve prognoze sve više naučnika smatra preoptimističnim. Jedan od najvećih svjetskih centara na svijetu u vezi klime i okeana, onaj u Potsdamu, prije nekog vremena naveo je istraživanje koje predviđa rast nivoa mora između 4 i 10 metara. SAD bi stoga trebale da budu spremne da djeluju i u Bangladešu, i u mnogim drugim regionima, sve do Arktika koji se brzo topi, preporučili su Pentagonu u izvještaju, pa bi američka vojska trebala da iskoristi svoje resurse ugljenvodonika i nove tranzitne rute kako bi odvratila eventualne ruske akcije. Ali bez hitnih reformi, upozorava izvještaj, i sama Vojska SAD-a mogla mogla bi da kolapsirati u klimatskoj katastrofi. Ne bi više bila kadra braniti niti SAD, kamoli da djeluje po svijetu. Postojeća infrastruktura u SAD-u, stoji u izvještaju, slabo je pripremljena: "Većina kritičnih infrastruktura bitno po Ministarstvo za domaću sigurnost nije izgrađena za uslove izmijenjene klime."

Oko 80 odsto američkog poljoprivrednog izvoza i 78 odsto uvoza prevozi se vodenim putevima, a poplave zbog klimatskih promjena mogle bi trajno oštetiti brodsku infrastrukturu. Odatle prijetnja američkoj ekonomiji i svjetskom snabdjevanju hranom. Posebno je ugrožena američka elektroenergetska mreža: "Elektroenergetska mreža SAD-a je stara i nastavlja da radi bez koordinisanog i značajnog ulaganja u infrastrukturu. Ranjive su elektrane, elektroprenosna infrastruktura i komponente distribucionog sistema". Klimatske promjene, navodi se dalje, značiće veće potrebe za energijom, a sistem je "ionako slab". Novim klimatskim obrascima poput dugotrajnih vrućina, suša i hladnoće, već su počeli da uništavaju SAD. Kalifornija već trpi užasne suše i katastrofalne požare, a kompoanija za elektrodistribuciju PG&E već je pred kolapom. Izvještaj za Pentagon opisuje distopijski scenario; gubitak kvarljive hrane i lekova, vode i sistema distribucije otpadnih voda, raspad sistema grejanja/ klimatizacije i javne rasvjete, računarskih, telefonskih i komunikacionih sistema (uključujući letove avio-kompanija, satelitske mreže i GPS usluge), raspad javnog prevoza, kolaps sistema za distribuciju goriva i cjevovoda za gorivo, kao i svih električnih sistema koji nemaju rezervne izvore."

U SAD trenutno radi 99 nuklearnih reaktora kojim zemlja pokriva 20 potreba. Većina od njih, oko 60 odsto, nalazi se u područjima "velikih rizika" na rast nivoa mora, jake oluje i suše. A bolesti? "Klimatske promjene nose povećan rizik od zaraznih bolesti po američko stanovništvo. Sve je manje riječ o 'ako', a sve više o 'kad' će doći do velikih epidemija." Jugu SAD-a izvještaj prognozira rast padavina za između 5,5 i 8 milimetara dnevno uz rast prosečnih godišnjih temperatura od 1 do 3 stepena do 2050.

Toplije zime pogoduju širenju tropskih komaraca i bolestima Zika, virus zapadnog Nila, lajmske bolesti i drugih. Izvještaj što ga je naručio general Mark Mili, sada najviši vojni oficir u SAD-u, izričito upozorava na neviđenu katastrofu koja bi mogla dovesti do potpunog kolapsa američkog društva bez ozbiljna ulaganja u novu tehnologiju i infrastrukturu".

Izvještaj, ipak, ne spominje uticaj uglja, nafte i gasa kao uzroke klimatskih promjena i emisije CO2. Zanimljivo je da autori izvještaja posebno ističu rat u Siriji i kao takav koji bi mogao postati predložak izbijanja brutalnih sukoba u budućnosti, s mnoštvom ubijenih. "Nema sumnje da je rat izbio podudarno s velikom sušom u regiji koja je prisilila ruralno stanovništvo da seli u sirijske gradove koji su ionako bili pod pritiskom velikog broja izbjeglica iz Iraka", kažu oni. Sukob je doveo, stoji, do "ponovnog izbijanja građanskog rata u Iraku" i do sve većih vojnih napetosti između SAD-a i Rusije.

(Kurir.rs/Express.hr)