Izvještaji o nasilju skoro svakodnevni: Koliko je opasan Berlin?

BERLIN - Skoro svakodnevno se izvještava o nasilju u Berlinu. Time se stvara utisak da se radi o opasnom velegradu. No je li to stvarno tako?

Ima li njemački glavni grad problema s prekomjernim nasiljem? Ove godine je ova milionska metropola već tri puta bila tema na naslovnicama širom Njemačke, ali i Evrope, zbog navodnih bezbjednosnih problema. Za sve slučajeve poveznica su migranti.

U novogodišnjoj noći u pojedinim dijelovima grada mladići su bacali petarde na policajce i vatrogasce. Ljeto je počelo zgražanjem zbog tuče i divljanja na javnim kupalištima. A sada je opet na dnevnom redu Görlitzer park u četvrti BerlinKreuzberg. Povod je silovanje u kojem je učestvovalo više muškaraca.

Taj park je ionako uvijek iznova tema u medijima zbog stalnih problema s trgovcima drogom. Oni čekaju mušterije na ulazima u park, na stazama, između drveća ili u okolnim ulicama. Jednog ponedjeljka naveče izbrojano je više od stotinu muškaraca koji očito preprodaju droge skoro svi su izbjeglice iz Afrike, često bez dozvole boravka. Oni prolaznicima ljubazno nude marihuanu i opasnije narkotike.

Görlitzer park je već skoro 20 godina poznat kao mjesto za trgovinu drogama. No to nije jedini problem. U parku se svako malo događa i nasilje, kao ovoga ljeta kada je, kako je saopštila policija, jednu mladu ženu silovalo više muškaraca. Tri osumnjičenika su uhapšena svi su u dobi od 22 godine i potiču iz raznih afričkih država.

Turisti sve češće pitaju je li posjeta Berlinu postala opasna. Čak se i na službenom gradskom portalu Visit Berlin ističe da je grad, doduše, "načelno siguran", ali da ima kriminala i da treba voditi računa o pojedinim sigurnosnim aspektima. Kao jedan od njih se navodi: "izbjegavati noću mračne parkove i ulice". Berlinski gradonačelnik Kai Wegner je za početak septembra najavio održavanje "sastanka na vrhu o bezbjednosti", na kojem će se tematiziovti i Görlitzer park. Najavio je i nove mjere za poboljšanje bezbjednosne situacije u gradu.

Nesporno je da se u Berlinu, najvećem njemačkom gradu sa skoro četiri miliona stanovnika, događa daleko više zločina nego u Hamburgu ili Minhenu. No u kriminalnoj statistici njemačkih velegradova u odnosu na broj stanovnika Berlin je već na drugom mjestu, odmah iza Frankfurta na Majni.

Ali ni ta statistika ne govori mnogo o bezbjednosnoj situaciji. Jer, tu se uglavnom ne radi o nasilju, nego o krađama i prevarama. Kao glavni grad s brojnim turistima i zbog svog geografskog položaja Berlin privlači mnoge džeparoše i organizovane bande iz istočne Europe koje kradu automobile, objavila je policija. Zbog toga je broj krivičnih djela u statistici za njemački glavni grad tako velik.

Za koga je ovaj grad opasan zavisi od lokacije, doba dana i pripadnosti određenoj grupi. Tako je po pitanju bezbjednosti u centru grada problematičan noćni život bez ograničenja radnog vremena za klubove i kafiće, s brojnim kioscima koji prodaju alkohol 24 sata dnevno, kao i velikim pragom tolerancije za droge. Policija često mora intervenisati noću zbog agresivnih sukoba pijanih ili drogiranih osoba.

No žene pričaju o uvredama, seksualnim i fizičkim napadima koji se ne događaju samo u centru grada.

"To nije problem parkova, to je svuda problem: na svakoj stanici javnog prevoza na kojoj izađem, u svakoj ulici kojom prolazim", istakla je jedna mlada žena u razgovoru za berlinski radio RBB.

I stvarno, od 2019. do 2022. godine broj krivičnih djela izvršenih noću čije su žrtve žene porastao je sa 3.000 na 4.210.

Turistički portali već dugo savjetuju homoseksualnim parovima ili Jevrejima da radije ne zalaze u određene dijelove grada s prepoznatljivim znakovima seksualne orijentacije ili vjerske pripadnosti. Poznati njemački komičar Hape Kerkeling je sa svojim suprugom odselio iz Berlina.

"Atmosfera je postala znatno homofobnija i u skladu s tim smo teškog srca odlučili napustiti Berlin i otići u Keln, što do sada nismo požalili", rekao je Kerkeling.

Nakon nasilja u novogodišnjoj noći berlinski Senat je sazvao sastanak na vrhu o mladima i obećao izdvajanje nekoliko miliona evra za socijalni rad. Javna kupališta bi trebalo da budu opremljena videokamerama i na njima bi trebalo da se sprovode kontrole ličnih dokumenata. No taj je problem zasad riješen zahvaljujući lošim vremenskim prilikama.

Trgovina drogama u Görlitzer parku već se 20 godina pokušava suzbiti policijskim racijama i hapšenjima, angažmanom redara i socijalnih radnika. No sve to nije mnogo pomoglo. Zato političari stranke CDU i policija traže da se noću zatvaraju svi ulazi u park.

Ali to bi moglo dovesti do premještanja dilera u okolne stambene četvrti. Osim toga, dijelovi zida oko parka lako se mogu prevladati. A šta će se onda ondje događati noću, to izvana uopšte ne bi bilo moguće kontrolisati.