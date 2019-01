Izvučena tijela devet žrtava, i dalje oko 300 nestalih

Najmanje devet osoba je poginulo, a 300 ih se vodi kao nestalo nakon što je u petak pukla rudarska brana na jugoistoku Brazila, saopštili su zvaničnici.

Poslije pucanja brane, poplavljeno je područje u blizini naselja Vilja Ferteko, što je izazvalo strah od širenja toksičnog otpada i mogućeg zagađenja životne sredine.

U trenutku pucanja brane, stotine radnika nalazilo se u kafeteriji koja je zatrpana muljem i vodom, prenosi Bi-Bi-Si.

Spasilački timovi u akciji spasavanja koriste mašine za kopanje zemlje, a guverner brazilske pokrajine Minas Geraiš, u kojoj se brana nalazi, rekao je da su male šanse da iko od radnika bude pronađen živ.

Za sada nije poznato šta je uzrokovalo pucanje brane.

Stanovnici okolnih sela su evakuisani iz predostrožnosti.

Rudarska brana izgrađena je 1976. godine i bila je jedna od nekoliko u tom području koja se koristila za čuvanje ostataka iz rudnika.

Brazilski predsjednik Žair Bolsonaro je izjavio da je to ozbiljna tragedija i najavio da će zajedno sa ministrima za zaštitu životne sredine, rudarstvo i regionalni razvoj doputovati u tu oblast.

