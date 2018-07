Izvučeno šest dječaka iz pećine na Tajlandu

BANGKOK - Šest dječaka izašlo je iz pećine na Tajlandu, javlja Rojters pozivajući se na visoko pozicioniranog člana medicinskog spasilačkog tima.

Prethodno je lokalni zvaničnik rekao da su spasena dva dječaka, koja su bila zaglavljena u pećini.

Prema navodima svjedoka Rojtersa, prvi dječaci spaseni iz pećine prebačeni su helikopterom u bolnicu u Ciang Raiju.

AP navodi da su dva vozila hitne pomoći viđena kako napuštaju pećinu na sjeveru Tajlanda, gdje su fudbalski trener i 12 dječaka bili zarobljeni više od dvije nedjelje.

BREAKING: Sky sources say a third boy is now almost out of the cave and fourth boy is also on route pic.twitter.com/zy1oqXX4Ar