Jači zemljotres pogodio Rumuniju

Zemljotres jačine 4,2 stepena Rihterove skale pogodio je Rumuniju. Potres je lociran na dubini od 10 kilometara, a zabilježen je 11 kilometara zapadno od Targu Žija.

Zemljotres je prijavilo 30 korisnika aplikacije Earthkuake Netvork u radijusu od 50 km.

Preliminarna magnituda bila je između 3,8 i 4,4 stepena Rihterove skale, a u narednim minutima utvrđeni su tačni podaci.

Preliminary info: #earthquake (#cutremur) about 10 km W of Târgu Jiu (#Romania) 1 min ago (local time 08:26:02) MAGNITUDE NOT AVAILABLE YETUpdates at: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/kD3LCsQULf