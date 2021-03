BEČ - Zemljotres jačine 4,2 stepeni Rihterove skale potresao je večeras oblast nedaleko od Beča, saopštio je Evropsko mediteranski seizmološki centar.

Kako je naveo na Twitteru, do zemljotresa je došlo 50 kilometara južno od prestonice Austrije.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.2 in Austria 40 min ago pic.twitter.com/xmYNFQapkw