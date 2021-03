Jači zemljotres u Japanu, tresle se zgrade u Tokiju

TOKIO - Zemljotres čija je magnutuda preliminarno procijenjena na 4,8 stepeni Rihterove skale pogodio je danas japansku prefekturu Ibaraki sjeverno od Tokija, javio je japanski javni servis NHK.

Prema izvještaju, zgrade u japanskoj prestonici su se nakratko zatresle, prenosi Rojters.

Evropski mediteranski seizmološki centar navodi da je magnituda 5.0.

Za sada nema izvještaja o šteti, niti je izdato upozorenje na cunami.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.0 in Eastern Honshu, Japan 42 min ago pic.twitter.com/x3lV4prQG1