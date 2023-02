Jak zemljotres na Novom Zelandu

VELINGTON - Zemljotres magnitude 6,1 stepen po Rihterovoj skali dogodio se na sjeveru Novog Zelanda, saopštila je služba za praćenje seizmoloških aktivnosti "Geonet".

U objavi "Geoneta" na "Tviteru" navodi se da se dug i snažan zemljotres osjetio na Sjevernom ostrvu i oblasti Marlboro.

"Primili smo više od 61.000 prijava da se osjetio zemljotres. Ne očekuje se cunami", naglašeno je u objavi, prenosi Srna.

A M6.1 earthquake caused a long and strong shake felt widely across the North Island and Marlborough region. We received over 61k felt reports. No tsunami is expected. Remember, drop, cover hold in the event of aftershocks. It’s a difficult time for the N. Island. Kia kaha pic.twitter.com/jVpXdaffjk