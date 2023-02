Jak zemljotres pogodio Tursku

Snažan zemljotres jačine 5,23 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas centralnu Tursku, objavio je Evropski mediteranski seizmološki centar.

Epicetar zemljotresa je bio 18 kilometara od Emirgazija, na dubini od 10 kilometara, navedeno je na sajtu EMSC-a.

#Earthquake (#deprem) M5.2 occurred 19 km NE of #Emirgazi (#Turkey) 9 min ago (local time 13:27:11). More info at: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/BfjiXalIPj https://t.co/XTiDV59suY pic.twitter.com/KDXMvZPHTx