Jak zemljotres pogodio Veliku Britaniju

LONDON - Zemljotres magnitude 4,4 stepena po Rihteru pogodio je danas Veliku Britaniju, a potres se najviše osjetio u Velsu i na jugozapadu Engleske, saopštio je Britanski institut za geološka istraživanja.

Epicentar zemljotresa bio je na 20 kilometara sjeverno od velškog grada Svonsija, prenosi londonski "Mirror".

Kako se navodi, stanovnici tog dijela Britanije uplašili su se zbog jakog podrhtavanja kuća, a zabilježeno je i da je nekoliko zgrada oštećeno, kao i da su u kućama predmeti padali sa sa polica i da se struja na trenutke gubila.

Nekoliko zgrada u Bristolu je oštećeno, a Univerzitet u Svonsiju je evakuisan.

Stanovnici koji su izašli na ulice opisali su potres kao veliku eksploziju, dok ga stručnjaci ocijenjuju kao najjači zemljotres u Britaniji u posljednjih nekoliko decenija.

