Jak zemljotres pogodio okolinu Melburna

MELBURN - Zemljotres jačine 6 stepeni po Rihteru, jedan od najjačih koji je zabilježen u Australiji, pogodio je danas jugoistok zemlje, a nekoliko zgrada u Melburnu pretrpjelo je oštećenja.

Epicentar je bio u Mensfildu, oko 200 km sjeveroistočno od Melburna, prijestonice države Viktorije, i bio je na dubini od 10 kilometara, navodi Rojters.

Zemljotres se osjetio i u susjednoj Južnoj Australiji i Novom Južnom Velsu.

Uslijedila su dva naknadna potresa magnituda 4,0 i 3,1.

Iako je ovo jedan od najjačih zemljotresa u Australiji posljednjih godina, prema prvim informacijama nije pričinjena značajnija šteta i nema izvještaja o povrijeđenim osobama.

Služba za hitne slučajeve upozorila je stanovnike da budu oprezni zbog mogućih naknadnih potresa.

Earthquake in Melbourne here a shop got damaged somewhere in Brunswick St Fitzroy pic.twitter.com/CqDuE0B9q1