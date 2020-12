Jak zemljotres pogodio tursku provinciju Antalija

ANKARA - Zemljotres jačine 5,3 stepeni pogodio je danas tursku priobalnu provinciju Antalija, saopštila je Opservatorija Kanadili.

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 93,3 kilometra,

Turski mediji javljaju da se potres osjetio u Antaliji i susednim provincijama, prenosi Rojters.

Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama ili šteti.

