ATINA - Grčku je u 17.06 pogodio potres magnitude 4.8, javlja EMSC.

Epicentar je bio na dubini od 38 kilometara te 15 kilometara južno od grada Aigloa i 28 kilometara jugoistočno od grada Patrasa.

Za sada nema izvještaja o šteti.

(Index.hr)

M4.8 #earthquake (#σεισμός) strikes 28 km SE of #Pátra (#Greece) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/emRIvVQzE5