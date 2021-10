Jak zemljotres u Italiji, osjetili i u Hrvatskoj

Zemljotres snage 4,9 stepeni Rihterove skale pogodio je danas središnji dio Italije, javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Epicentar potresa bio je 40 kilometara od Riminija, nedaleko od San Marina.

Bio je na dubini od 15 kilometara.

Na toj internet stranici javili su se i hrvatski građani koji su javili da su osjetili potres.

"Čudan zvuk uz potrese", kazao je jedan korisnik iz Splita.

"Osjetili smo i u Poreču", pisali su drugi.

Felt #earthquake (#terremoto) M2.7 strikes 17 km S of #Pesaro (#Italy) 15 min ago. Please report to: https://t.co/0sNn8OoL2T pic.twitter.com/yHeakZKKU8