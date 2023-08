Jak zemljotres u Turskoj: Povrijeđene 23 osobe, ljudi skakali sa zgrada

JEŠILJURT - Najmanje 23 osobe su povrijeđene u zemljotresu jačine 5,3 stepena Rihterove skale koji je pogodio jug Turske, saopštili su zvaničnici.

U zemljotresu u četvrtak oštećeno je više zgrada, prenosi ABC News.

Epicentar potresa bio je u gradu Ješiljurtu u pokrajini Malatija, a osjetio se i u pokrajini Adijaman.

Turski ministar zdravlja Fahretin Koca naveo je na društvenim mrežama da su ljudi u Malatiji i Adijamanu zadobili povrede pri padu ili usljed skokova sa zgrada kako bi izbjegli da budu zatrpani pod ruševinama.

An earthquake felt in #Malatya and the surrounding provinces. An atmosphere of fear in the city after an earthquake.#Deprem #earthquake #depremmalatya #Turquía#Sismo #Turkey pic.twitter.com/oJEnZU9gES