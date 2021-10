Jaka eksplozija u džamiji u Avganistanu, strahuje se da ima veliki broj mrtvih

KABUL - Nekoliko osoba je poginulo u snažnoj eksploziji koja se desila danas u džamiji u gradu Kunduzu u Avganistanu, potvdio je portparol talibana Zabibula Mudžahid.

"Ovog popodneva u džamiji naših sunarodnika šiita dogodila se eksplozija, u kojoj je poginulo i povređeno više naših sunarodnika", napisao je on na Tviteru.

Dodao je da su specijalne jedinice poslate na mjesto događaja, prenosi Rojters.

Izvor agencije AP potvrdio je prethodno da se eksplozija dogodila u šiitskoj džamiji u Kunduzu, glavnom gradu istoimene provincije na sjeveru zemlje.

Svjedoci navode da se eksplozija dogodila tokom tradicionalne molitve petkom.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.

Proteklih nedjelja u Avganistanu je zabiljeleženo nekoliko napada, među kojima i onaj na džamiju u Kabulu za koji je odgovornost preuzela Islamska država.

#Terrorism #Afghanistan Explosion in the #Shia mosque of #Kunduz after a #terroristattack. According to some local Afghan media. Horror. #Intelligence . The #Taliban police and army have not even provided information on the hypothetical number of victims of the explosion. pic.twitter.com/UgZWOznyUS