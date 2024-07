Jamajka na udaru uragana kategorije četiri, u toku evakuacija stanovništva (VIDEO)

Premijer Jamajke pozvao je stanovnike da se pridržavaju naredbi o evakuaciji dok se uragan Beril približava toj karipskoj zemlji.

Premijer je pozvao sve ljude na tom karipskom ostrvu da se pridržavaju naredbi o evakuaciji dok se uragan Beril približava, javlja CNN.

Očekuje se da će centar oluje proći južno od Jamajke, ali vrlo blizu ostrva, danas poslijepodne po lokalnom vremenu, te da će donijeti uraganske vjetrove i opasne olujne udare.

JUST IN: Stormy conditions have arrived in Portland #Beryl #Jamaica pic.twitter.com/boGzvNd8k8