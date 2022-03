Janša: Slovenačke diplomate se vraćaju u Kijev

LJUBLJANA - Slovenački premijer Janez Janša najavio je da će se evakuisano osoblje slovenačke ambasade vratiti u Kijev.

Janša je u objavi na Twitteru naveo da se diplomate u Kijev vraćaju dobrovoljno.

"Radimo na tome da i ostale članice Evropske unije učine isto. Ukrajini je potrebna direktna diplomatska podrška", dodao je Janša.

Slovenački premijer je 15. marta, zajedno sa češkim i poljskim kolegom Petrom Fijalom i Mateušom Moravijeckim posjetio Kijev gdje se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

