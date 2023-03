Japan će Ukrajini isporučiti 30 miliona dolara za "nesmrtonosnu" opremu

TOKIO - Japan je obećao 30 miliona dolara pomoći sukobom pogođenoj Ukrajini za nabavku "nesmrtonosne opreme", izvijestila je javna televizija "NHK".

Tokom nenajavljenog putovanja u Kijev u utorak, premijer Fumio Kišida susreo se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i najavio da će Tokio staviti na raspolaganje 30 miliona dolara kroz NATO-ove fondove za pomoć Ukrajini u nabavci nesmrtonosne opreme.

Kišida, koji je osudio Rusiju zbog njene specijalne vojne operacije rekavši da potkopava temelje međunarodnog poretka, obećao je da će Japan isporučiti Ukrajini pomoć u vrijednosti od 7.1 milijardu dolara koju je obećao i najavio novu bespovratnu pomoć od 470 miliona dolara u energetici i drugim poljima.

Pohvalivši podršku Japana, koji je uveo ekonomske sankcije Moskvi u skladu s mnogim zapadnim zemljama, Zelenski je naglasio "važnost jačanja globalnog vođstva za zaštitu načela Povelje UN-a i međunarodne sigurnosti".

