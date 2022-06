Japanac u devetoj deceniji života sam preplovio Pacifik

​TOKIO - Keniči Hori (83), japanski avanturista, vratio se danas kući nakon što je sam, neprekidnom plovidom prešao Pacifik, postavši tako najstarija osoba koja je to učinila.

"Upravo sam prešao ciljnu liniju. Umoran sam", napisao je on na svom blogu nakon što je stigao u Japan danas u ranim jutarnjim satima, prenosi Rojters.

Hori je uplovio u moreuz Ki kod zapadne obale Japana, završivši svoje transpacifičko putovanje za 69 dana, prenosi Rojters.

Na putovanje je krenuo u martu ove godine kada je napustio luku za jahte u San Francisku.

Ovaj osamdesettrogodišnji avanturista je 1962. godine postao prva osoba na svijetu koja je uspješno završila samostalno neprekidno putovanje preko Pacifika, od Japana do San Franciska.

Šezdeset godina kasnije, svojom jedrilicom Suntory Mermaid III, prešao je isti put suprotnim smijerom.

Hori je takođe, ostvario niz drugih samostalnih putovanja na velike udaljenosti, uključujući plovidbu oko svijeta 1974. godine, navodi Rojters.

For the folks wanting to track the progress of Kenichi Horie, the 83 year old sailor making his solo journey from San Francisco to Japan. Here's the link: https://t.co/E6syfuinQT pic.twitter.com/r9CUZ0Oh85