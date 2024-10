Japanski ministri izazvali skandal na društvenim mrežama (FOTO)

Novi japanski premijer Šigeru Išiba fotografisao se sa članovima vlade nakon čega su uslijedile brojne reakcije na društvenim mrežama i to zbog samo jednog detalja.

Ljudi su uočili da se originalna fotografija razlikuje od one koju su objavile japanske vlasti, zbog čega je nastao fotošop skandal.

Naime, na originalnoj fotografiji se vidi kako premijeru i ministru odbrane viri bijela košulja ispod sakoa, dok je taj detalj na fotošopiranim fotografijama uklonjen.

Zbog burnih reakcija i podsmijeha na društvenim mrežama, odlasio se i portparol japanske vlade Jošimasa Hajaši.

On je priznao da su koristili fotošop kako bi uklonili "sporne" detalje.

'The Japanese government has been mocked for doctoring an official photograph to make the cabinet look marginally more tidy' The original photo showed Shigeru Ishiba with his white shirt showing at the bottom, but it was covered up in the doctored versionhttps://t.co/VqaM4UnM5s pic.twitter.com/gBjCEiDUpD