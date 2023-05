Japanski premijer smijenio sina zbog kontroverznih fotografija

TOKIO - Sin japanskog premijera Fumija Kišide podnijeće ostavku na mjesto premijerovog pomoćnika, izjavio je danas Kišida, nakon što su fotografije njegovog sina i drugih rođaka koji se, kako se navodi, pretvaraju da drže konferenciju za novinare u zgradi državne uprave u rezidenciji izazvale nezadovoljstvo javnosti.

Kišida je poručio da će Šotaro Kišida u četvrtak napustiti mjesto sekretara, rekavši da do te promjene dolazi zbog "neprikladnog" ponašanja u službenoj rezidenciji.

Japanski mediji objavili su prošle nedjelje fotografije Šotaro Kišide i druge premijerove rodbine koji se pretvaraju da drže konferenciju sa podijuma za kojim obično stoji premijer, prenosi "Reuters".

The son of Japanese Prime Minister Fumio Kishida and several relatives gathered at the prime minister's residence and take a photo imitating the scene when the new cabinet was built, and he stood in the C position of prime minister. Well, the country belongs to the Kishida family pic.twitter.com/uCObenRSoe