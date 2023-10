Jašarević za "Nezavisne": Goriva u bolnicama u Gazi ima za 24 sata, izgubićemo još života

Tarik Jašarević, portparol Svjetske zdravstvene organizacije, u intervjuu za "Nezavisne novine" poručio je da su bolnice u Pojasu Gaze prebukirane, da broj žrtava raste jer je postalo skoro pa nemoguće dostaviti pomoć koja stoji na graničnom prelazu između Egipta i Gaze.

Ističe da pacijenti na aparatima, stotine trudnica sa komplikovanim trudnoćama, pacijenti na dijalizi, ne smiju biti izmješteni jer im se time ugrožavaju životi, a goriva za generatore imaju još za 24 sata.

"Medicinskog meterijala već nedostaje. Pitke vode nedostaje, nedostatak pitke vode povećava rizik od infektivnih bolesti", upozorava Jašarević i apeluje da se otvori koridor za dostavu humanitarne pomoći.

NN: Prema Vašim informacijama, kakva je situacija s ranjenima i u bolnicama na Bliskom istoku u ovom trenutku?

JAŠAREVIĆ: Situacija je tragična, u kontaktu smo s bolnicama i dobijamo informacije od osoblja i naših ljudi na terenu da su bolnice pune, da su svi kapaciteti već prepunjeni, mnogi pacijenti su u hodnicima, ali i na ulici ispred bolnice. Nedostaju lijekovi, sve zalihe koje smo imali u Gazi koje smo prepozicionirali su potrošene.

Ostalo je goriva još za 24 sata, gorivo koje je neophodno da bi radili generatori u bolnicama. Postoji više problema, jedan je naređenje Izraela da se bolnice na sjeveru Gaze izmjeste zajedno sa stanovništvom. To naređenje je jako teško ostvarivo što se tiče bolnica jer postoje pacijenti koji su na aparatima,

novorođenčad koja su u inkubatorima, ljudi koji su na dijalizi, žene koje imaju komplikacije pri porođaju, te pacijente je nemoguće izmjestiti, a da se ne ugrozi njihov život. Pitanje je i gdje da se izmjeste jer su sve ostale bolnice u južnom dijelu Gaze već potpuno pune. Problem je i dostava humanitarne pomoći, mi smo dovukli 80 tona medicinskog materijala, koji uključuje hirurški materijal, ali i lijekove za hronične bolesti. Taj materijal je stigao u Egipat iz naše logističke baze u Dubaiju i trenutno je blizu graničnog prelaza između Egipta i Gaze. Nažalost, u ovom trenutku dok mi razgovaramo ulaz u Gazu još nije moguć, tako da taj medicinski materijal i dalje stoji na kamionima i čekamo da se nađe političko rješenje i da se ispregovara slobodan prolaz do Gaze. Ono što je treće najbitnije jeste, i ako uspijemo da dovučemo tu pomoć, šta će biti?

NN: Biće prekasno?

JAŠAREVIĆ: Ne samo da će biti prekasno, već sve dok ne prestanu borbena dejstva ljudi će biti izloženi. Ne samo civilno stanovništvo, to uključuje i medicinsko osoblje i pacijente, dok god su oni izloženi, dolaziće do gubitka ljudskih života. Ono što je jedino i dugotrajno rješenje jeste prestanak borbenih dejstava i iznalazak političkog rješenja. Mi kao Svjetska zdravstvena organizacija možemo da pozovemo Izrael da povuče odluku o izmještanju bolnica sa sjevera Gaze da se otvori humanitarni prolaz za humanitarnu pomoć i da dođe do prestanka borbenih dejstava jer samo to može zaustaviti stradanje civila na obje strane.

NN: Ta rečenica "mi izražavamo zabrinutost" se uvijek povlači, međutim to ništa ne rješava, trebaju nam konkretna djelovanja.

JAŠAREVIĆ: Treba shvatiti ko je u mogućnosti da nešto uradi. Mi nemamo puške i vojsku da možemo nešto da uradimo. Ljudi koji kontrolišu bezbjednost su zaraćene strane. Mi kao humanitarci možemo samo ovako da pričamo medijima i da "izrazimo svoje ogorčenje". Nažalost, mi nismo dio tih pregovora. Ti pregovori se vode na političkom nivou.

NN: I kakve su Vaše procjene, da li će išta biti učinjeno da ta pomoć stigne? Jedan grad je potpuno pretvoren u grad šatora, bolnice su improvizovane unutar tih šatora. Čak i vi imate tamo svoje šatore.

JAŠAREVIĆ: Mi radimo ono što možemo. Mi smo bili u Pojasu Gaze i tamo smo već godinama, pomažemo zdravstveno osoblje i bolnice. I nastavićemo to da radimo koliko god je u našoj moći. Zadnjih desetak dana smo kupili sve što se može kupiti lokalno u Pojasu Gaze da bismo to dali bolnicama, ali, nažalost, nismo

mi ti koji mogu obezbijediti siguran prolaz. Treba reći da smo mi ponudili pomoć Izraelu, ono što se desilo 7. oktobra, ti zastrašujući napadi Hamasa i zločini koji su učinjeni su ostavili dubok trag na mentalno zdravlje ljudi u Izraelu i mi smo osudili taj zločin i ponudili pomoć ukoliko Izrael to zatraži.

Međutim, ovo što se dešava danas je tragična humanitarna situacija.

NN: Da, upravo o tome želim da pričamo, o tim riječima koje nam svima zvone u ušima - "humanitarna katastrofa".

JAŠAREVIĆ: Vi možete koristiti riječi koje god hoćete. Činjenica je da u Pojasu Gaze ima 84.000 trudnih žena. Da se dnevno u prosjeku porodi oko 480 žena i da je tim ženama neophodan medicinski nadzor.

NN: Vode nema, struje nema, bolnice su sravnjene...

JAŠAREVIĆ: Da. Bolnice su na zadnjim zalihama goriva koje omogućava da rade agregati. Medicinskog materijala već nedostaje. Pitke vode nedostaje, nedostatak pitke vode povećava rizik od infektivnih bolesti. Ljudi koji napuštaju domove su u velikim grupama, povećava se rizik od respiratornih zaraznih bolesti i dolazimo u situaciju gdje će mnogo života biti izgubljeno. Oni koji su u bolnici ne mogu da dobiju adekvatnu njegu. Jer i zdravstveni radnici se nalaze u vrlo teškoj situaciji. Zamislite da ste vi sada u bolnici, razmišljate o svojoj porodici, da li da ostanete ili odete, a u isto vrijeme treba da se brinete o pacijentima. Kako ispoštovati naređenje o izmještanju pacijenata kada je pacijent priključen na aparate, znajući da bi bilo kakvo premještanje dovelo do smrti. Situacija je izuzetno teška i jedino rješenje je prestanak borbenih dejstava i otvaranje Pojasa Gaze za ulazak humanitarne pomoći.

NN: Oko milion ljudi je napustilo svoje domove, prijete bolesti poput kolere, malarije te ostalih zaraznih bolesti. Šta je izvjesno u budućnosti kada gledamo zdravstvenu sliku?

JAŠAREVIĆ: Teško je predvidjeti. Mi znamo koji je rizik po zdravlje tih ljudi. Infektivne bolesti koje se prenose putem vode ili zraka, nedostatak medicinske njege za djecu, žene i starije. Ljudima su potrebni lijekovi za njihove hronične bolesti. Jedostavno se stavlja u opasnost čitavo jedno stanovništvo. Upravo to, katastrofa.

NN: Mi u BiH smo preživjeli rat, i evo 30 godina kasnije traume i dalje postoje i čini se da ih je nemoguće prevazići.

JAŠAREVIĆ: Rat ostavlja posljedice i na mentalno zdravlje, a o tome se malo govori. Svaka krizna situacija i svaki rat imaju ogroman uticaj na mentalno zdravlje ljudi. To je dokumentovano.

Treba staviti u kontekst da je Pojas Gaze u blokadi zadnjih 15 godina i da ti ljudi konstantno preživljavaju traumatična iskustva i ne mogu voditi normalan život. Ono što se desilo u Izraelu 7. oktobra je isto tako traumatično iskustvo za čitavu zemlju i ono što mi pokušavamo kada se govori o pomoći je da se i taj

aspekat pružanja psihološke pomoći uključi.

NN: Da ne gledamo tako daleko u budućnost jer zaista stvari se mijenjaju iz sata u sat, spomenuli ste da će za 24 sata nestati goriva, i šta onda?

JAŠAREVIĆ: Ništa. Bolnice neće imati struju, a kada nemaju struju...

NN: Znači ljudi će umirati?

JAŠAREVIĆ: Da, izgubiće se još više života.

