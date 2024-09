Jedan od bjegunaca sa psihijatrije uhapšen, i dalje se traga za državljaninom BiH

BERLIN – Nakon što su prije dvije sedmice četiri osuđenika pobjegli iz Psihijatrijske ustanove "Lerhenhajd" u bavarskom gradu Štraubingu, potvrđeno je da uhapšen jedan od bjegunaca i to 28-godišnji njemački državljanin.

On je lociran u istočnoj Štajerskoj i to sasvim slučajno. Naime, policija je imala dojavu da drugi Nijemac, isto 28-godišnjak, ima svoje veze u Štajerskoj i oni su zapravo bili njemu na tragu. Igrom slučaja naišli su na drugog bjegunca i to u momentu kada je ulazio u automobil. Pretpostavlja se da je i drugi Nijemac u Štajerskoj, ali policija ne otkriva detalje kako ne bi ugrozili istragu.

Kada je riječ o drugoj dvojici bjegunaca, Denisu Eleru (31), državljaninu BiH te Bećiri Zećiru, porijeklom sa tzv. Kosova, za njima se i dalje traga i policija nema nikakve detalje o njihovom kretanju.

Podsjetimo, prije 15 dana su pobjegla četiri osuđenika iz Psihijatrijske ustanove "Lerhenhajd" u bavarskom gradu Štraubingu, u kojoj se liječe lica koja imaju psihološke i probleme zavisnosti.

Oni su pobjegli tako što su natjerali jednog člana osoblja te psihijatrijske ustanove da im otvori kapiju.

Policija je objavila saopštenje sa detaljnim opisom, fotografijama i drugim ličnim podacima osumnjičenih, kao što su visina, težina, boja kose i očiju.

U saopštenju policije se navodi da su pobjegli 31-godišnji državljanin BiH Denis Eler, Kilborn Moric (28) iz Njemačke, Jirimijas Angelo (28), takođe iz Njemačke i Bećiri Zećir (27) iz samoproglašenog Kosova.

Dvojica su u klinici zbog droge, a druga dvojica zbog krađe, rekao je portparol policije.

