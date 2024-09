Jedan od najjačih uragana pogodio Floridu, ima poginulih (FOTO, VIDEO)

TALAHASI - Najmanje tri osobe poginule su u nevremenu kada je uragan Helena pogodio SAD, za koji CNN navode da je najjači koji je ikad pogodio oblast Big Bend na Floridi.

Helena je sinoć stigla na sjeverozapad Floride kao oluja kategorije 4, prenio je AP.

Nacionalni centar za uragane u Majamiju saopštio je da je Helena sinoć pogodila obalu blizu ušća rijeke Ausila u oblasti Big Benda u Meksičkom zalivu. Brzina vetra kretala se 225 kilometara na čas, prenosi Tanjug.

Zbog Helene vlasti su izdale upozorenja o uraganima i poplavama koja su se proširila do sjeverne Džordžije i zapadne Severne Karoline.

Više od milion domova i preduzeća ostalo je bez struje na Floridi i više od 50.000 u Džordžiji. Guverneri američkih saveznih država Floride, Džordžije, Alabame, Karoline i Virdžinije proglasili su vanrednu situaciju u svojim državama.

Bolnica u Tampi koja pruža skrb za neke od najkritičnijih pacijenata u zapadnoj Floridi postavila je zaštitni zid kako bi se obranila od posljedica uragana Helene.

Nazvana "AquaFence", ova ograda može izdržati udare vjetra do 210 km/h i porast nivoa mora od 4.5 metara.

Dustin Pasteur, potpredsjednik odjela za objekte i gradnju u bolnici, izjavio je za CNN da je na lokaciji ostalo oko 800 pacijenata nakon što su otpušteni manje kritični pacijenti.

As #HurricaneHelene continues, the AquaFence at TGH stands firm. The water-impermeable barrier is designed to withstand storm surge up to 15 feet. It has worked through multiple rain events to prevent storm waters from impacting hospital operations. #WeAreTGH #StormWatch pic.twitter.com/papsd6oPg2