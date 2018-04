Jedinstven projekat: Crkva, džamija i sinagoga u jednom

U centru Berlina će biti izgrađen hram koji će objediniti crkvu, džamiju i sinagogu, navodi se na sajtu projekta "Dom Jednoga".

Prema informacijama sa sajta, izgradnja zajedničkog hrama će početi 2019. godine i po planu će trajati dvije godine.

Zgrada će biti napravljena u samom srcu njemačke prestonice — na Ribarskom ostrvu.

Glavna ideja projekta je da se "razmijene ideje i mišljenja između predstavnika različitih religija".

Na dijalog su pozvani i ateisti. Planirano je da se okupljanja dešavaju u centralnoj sali hrama.

What if multiple religions shared one roof? In 2014, architects Kuehn Malvezzi took over @104paris with “House of One.” Visitors discovered a full-scale plan of a public, multi-religious house of worship. More about the 2017 Biennial Participant: https://t.co/oNmX3iwXA9 pic.twitter.com/66MLif0BZr