Jedna država regije među zemljama s najvećim brojem naoružanih civila

ŽENEVA - Međunarodna nevladina organizacija Globalna inicijativa, objavila je izveštaj Globalni indeks za 2020. godinu nastao nakon dvogodišnje studije o organizovanom kriminalu u sve 193 članice UN s ciljem da se dorinese istinski globalnom odgovoru na sveprisutnu prijetnju transnacionalnog organizovanog kriminala.

Izvještaj se oslanja na kvantitativne i kvalitativne izvore, a potkrijepljen je sa preko 350 stručnih procjena i ocjena regionalnih opservatorija.

Cilj indeksa je da pruži informacije zasnovane na metrici koje bi omogućile kreatorima politike i kontinentalnim i regionalnim tijelima da odrede prioritete svojih intervencija na osnovu validnih procjene, kao i da ponudi instrumente za mjerenje efikasnosti odgovora aktivnosti organizovanog kriminala i ublažavanje uticaja koji kriminalne aktivnosti mkogu imati na društvo kao cjelinu.

U ovom prvom izvještaju koji će se ubuduće objavljivati redovno na svake dvije godine, na prva tri mjesta su svrstane Demokratska Republika Kongo, Kolumbija i Mjanmar, dok je najmanju stopu kriminala imaju Lihtenštajn, Sao Tome i Principe i u pacifička država Nauru.

Prema podacima Globalnog indeksa organizovanog kriminala, Crna Gora je pozicionirana na 45. mjesto sa šest indeksnih poena, a među 44 evropske zemlje četvrta je na listi, prenosi podgoričke Vjesti.

"Crna Gora se nalazi duž jedne od najznačajnijih tranzitnih ruta za trgovinu oružjem u regionu, od Srbije do Bliskog istoka, Rusije do Sjeverne Afrike (posebno Libije) i Balkana do zapadne Evrope, kao i od Bosne i Hercegovine do Srbije i Kosova", navodi se u izvještaju.

U izvještaju se navodi i da je Crna Gora na globalnom nivou među zemljama s najvećim brojem naoružanih civila.

Crna Gora je glavno mjesto za ulazak narkotika koji se preko Balkana trasportuje u EU, posebno kokaina koji dolazi iz Latinske Amerike.

Tržište kontroliše nekoliko grupa u stilu mafije, prije svega klanovi iz Kavača i Škaljara, a sa njihovim djelovanjem je povezan visok nivo nasilja.

Državni akteri su uveliko uključeni u kriminalna tržišta, a organi reda, tajne službe i političari pružaju zaštitu kriminalnim akterima i njihovoj imovini, navodi se u izvještaju i dodaje da i kriminalne grupe iz Srbije igraju veoma uticajnu ulogu na crnogorskim kriminalnim tržištima, ali i istorijske ruske kriminalne grupe.

Ipak, njihov uticaj je oslabio od 2016. godine i pristupanja Crne Gore NATO paktu, ali u međuvremenu turski kriminalni akteri pokušavaju da se što više integrišu u crnogorska kriminalne miljee", predočava se u izvještaju.

BiH je na 49, Sjeverna Makedonija na 74, Hrvatska na 85, a Slovenija na 132. poziciji, stoji u izvještaju Globalnog indeksa za 2020. godinu.

Srbija je na 33. mjestu Globalnog Indeksa o organizovanom kriminalu i prva je od evropskih zemalja među članicama UN po zastupljenosti organizovanog kriminala.