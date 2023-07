Jedna osoba poginula, osam povrijeđeno kada se urušio most (VIDEO)

ATINA - Jedna osoba je poginula, a osam je povrijeđeno kada se urušio dio mosta duž petlje u gradu Patra u Grčkoj, saopštila je danas vatrogasna služba.

Portparol vatrogasne službe Janis Artopoj rekao je da su ekipe još na terenu i da pretražuju ruševine, navodi "Srna".

Drugi zvaničnik vatrogasne službe izjavio je da je most zatvoren prošle sedmice zbog radova na obnovi.

#BREAKING: Several people dead in the collapse of a bridge #Patras, #Greece, People are still trapped under the rubble, announce the firefighters. pic.twitter.com/lUP6DPzr3Z