Jedna osoba povrijeđena nakon eksplozije u centru Milana (VIDEO)

MILANO - Eksplozija u centru sjevernoitalijanskog grada Milana zapalila je nekoliko vozila. Eksplozija je došla iz kombija koji je prevozio boce s kiseonikom, rekao je gradonačelnik.

Prema izvještajima objavljenim u četvrtak, nekoliko je vozila bilo u plamenu nakon što je eksplozija potresla centar drugog grada po veličini u Italiji.

Čini se da je incident rezultat nesreće i nema poznatih smrtnih slučajeva. Zvaničnici su rekli da je najmanje jedna osoba povrijeđena kao posljedica.

Gradonačelnik Đuzepe Sala rekao je novinarima da je kombi u kojem je nastala eksplozija prevozio boce s kiseonikom i da do eksplozije nije došlo zbog terorizma ili kriminala.

#BREAKING #ITALY #ITALIA ITALY :#VIDEO HUGE EXPLOSION IN THE CENTRE OF MILAN! 1 person injured, several vehicles went up in flames. Authorities say blast took place after a van transporting oxygen canisters caught fire.#BreakingNews #UltimaHora #Milan #Milano #Explosion… pic.twitter.com/z0ouiKekep