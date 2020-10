Jerevan odbacio tvrdnje o raketnom napadu na Mingačevir

JEREVAN/BAKU - Jermenija i Nagorno-Karabah odbacili su tvrdnje Azerbejdžana da su jermenske oružane snage večeras izvele raketni napad na grad Mingačevir.

"Ovo je samo još jedna dezinformacija Azerbejdžana", rekla je Šušan Stepanjan, portparol Ministarstva odbrane Jermenije.

The MoD of Armenia officially informs that the statements of the leadership of #Azerbaijan about an alleged attack from the territory of Armenia against Mingechaur is false. No fire was opened from #Armenia. This is the desperate convulsions of the #Azerbaijani side.