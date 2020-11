Jermeni bijesni: Mapa pokazuje istinu o sporazumu u Nagorno-Karabahu

Nedugo nakon sporazuma o primirju u Nagorno-Karabahu počele su ocjene ko je više dobio, odnosno izgubio postignutim dogovorom.

Prema sporazumu kojem je posredovala Rusija Jermenija je izgubila kontrolu nad ogromnim dijelom teritorije u vezi sa kojom se spori sa Azerbejdžanom.

Prema sporazumu, Azerbejdžan će zadržati kontrolu nad zemljom koju je zauzeo tokom ovog posljednjeg sukoba, a dobiće i teritorije van Nagorno-Karabaha koje su do sada bile pod jermenskom kontrolom. Taj prenos kontrole će se vršiti u etapama.

Map shows areas of Karabakh that Armenia is gradually vacating and handing to Azerbaijan, part of a historic deal that seeks to end conflict there For more: https://t.co/zlMnYGX10x pic.twitter.com/FgUeW93BKG

Dogovoreno je da Jermenija vrati Azerbejdžanu region Kelbadžar do 15. novembra, a Lačin do 1. decembra. Takođe, Jermenija mora do 20. novembra da preda i dijelove Adgamskog i Gazahskog regiona Azerbejdžana koje trenutno drži.

Biće uspostavljen i takozvani Lačinski koridor širine pet kilometara koji će biti pod kontrolom mirovnjaka koje je poslala Rusija kako bi se obezbijedila veza Jermenije i Nagorno-Karabaha.

Lačinski koridor će tako biti jedina veza Jermenije i teritorije koju kontrolišu Jermeni u Nagorno-Karabahu.

The ceasefire map of Nagorno Karabakh. Two Azeri enclaves and two Armenian enclaves in enemy territory are included in the treaty as well: Lucky for Armenia, the Russian intervention stopped the Azeri advance before the whole area is lost.#NagornoKarabakh #Armenia #Azerbaijan pic.twitter.com/0eC71T6fuu