Jermenija balističkim raketama gađala azerbejdžanski grad Mingačevir

MOSKVA - Oružane snage Jermenije pokrenule su večeras raketni napad na azerbejdžanski grad Mingačevir, rekao je pomoćnik predsjednika Azerbejdžana Hikmet Hadžijev.

"U Mingačeviru se nalazi rezervoar vode i ključno elektro postrojenje. Varvarski izraz očajanja", napisao je Hadžijev na "Tviteru". Kako je navedeno, raketni napad izveden je sa četiri taktičke balističke rakete "Točka"

UPDATE: 4 TOCHKA Short Range Theatre Ballastic Missile to Mingachevir industrial city of Azerbaijan launched by Armenia. No serious damage to infrastructure. But civilians wounded. Armenia's state terror&environmental terror continues. Mingachevir is also big water reservoir.