Jevrejski ekstremisti uništavali staro protestantsko groblje

JERUSALIM - Više od 30 grobova na protestantskom groblju na planini Zajon oskrnavljeno je u nedjelju. Krstovi su polomljeni, a nadgrobni spomenici srušeni i razbijeni. Za valdalizam su okrivljeni jevrejski ekstremisti.

"Primijetili smo da su govor mržnje i zločini iz mržnje u porastu", rekao je anglikanski nadbiskup Hosam Naoum.

Stojeći pored vandalizovanog groba drugog jerusalimskog anglikanskog biskupa, Samuela Gobata, rekao je da je nedavno došlo do porasta mržnje prema hrišćanima i napada na njihova sveta mjesta.

"Ovo je samo pokazatelj da nismo na mjestu gdje se ljudi međusobno mogu tolerisati ili prihvatati. Vidimo više isključenosti, više segregacije i to je ono što nas stvarno žalosti u ovom gradu Jerusalimu", dodao je nadbiskup Naum.

"Ovo je posljednji u nizu napada na hrišćane i njihovu imovinu u i oko Starog grada. Počinitelji vjerski motivisanih napada trebaju odgovarati", poručili su iz britanskog konzulata u Jerusalimu.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova takođe je osudilo vandalizam na groblju. Poručili su kako je ovakav nemoralan čin uvreda vjeri i počinitelje treba krivično goniti.

