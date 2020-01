Jeziv snimak nadzorne kamere: Trenutak u kojem se avion razbio

Nadzorna kamera uhvatila je trenutak pada ukrajinskog aviona boing 737 nedaleko od Teherana. Prilikom pada aviona poginulo je 176 ljudi.

Nadzorna kamera koja se nalazi blizu mjesta pada aviona snimila je tlo osvetljeno jarkim bleskom. Nešto kasnije vidi se odsjaj ogromne eksplozije i kako na tlo padaju komadi olupine u plamenu.

Potom se vide krhotine kako polako dogorijevaju, prenosi B92.

Podsjetimo, u srijedu je prilikom pada ukrajinskog aviona poginulo svih 176 putnika i članova posade. Avion je poletio sa međunarodnog aerodroma "Imam Homeini" u iranskoj prestonici kada se zapalio jedan od motora, izjavio je portparol iranske službe za saobraćaj Kasim Binijaz.

Pilot je izgubio kontrolu nad letjelicom koja se srušila, naveo je Binijaz, prenijela je iranska agencija Irna.

#Iran #Ukraine #UkrainianAirlines Five security sources, three Americans, one European & one Canadian told @Reuters the initial assessment was that the plane had suffered a technical malfunction (evidence of engine overheating) & not a missile hit Alleged crash CCTV footage pic.twitter.com/PR30m1lGGi