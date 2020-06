Jeziv video: Muškarac hoda s nožem u glavi, pomagao žrtvi pljačke

Društvenim mrežama kruži jeziv video snimak na kome se vidi kako 36-godišnji muškarac šeta sa nožem u glavi ulicama Njujorka, a ranjen je kada je pokušao da pomogne žrtvi pljačke.

Do incidenta je došlo danas u njujorškoj četvrti Harlem, kada je poslije rasprave nepoznati muškarac nožem posjekao lice 34-godišnje žene. Kada je vidio šta se desilo, 36-godišnji muškarac je odlučio da interveniše i tom prilikom napadač mu je zabio nož u glavu.

Obje žrtve napada odvedene su obližnju bolnicu, a prema posljednjim informacijama nalaze se u stabilnom stanju.

Kako javljaju strani mediji, muškarac je imao nevjerovatnu sreću da nož nije probio lobanju. U toku je istraga policije, ali do sada nije bilo hapšenja u vezi sa ovim incidentom.

Udruženje policajaca žestoko je kritikovalo situaciju koja ovih dana vlada u Njujorku, prenosi "Telegraf.rs".

"Političari u Njujorku su izgubili kontrolu nad gradom. U jednom danu beskućnik je zapaljen na Menhetnu, drugog je muškarac ubo nožem u glavu, a zabilježeno je čak 125 vatrenih okršaja u jendom danu", objavio je na Twitteru Ed Malins, predstavnik Asocijacije narednika njujorške policije.

Sjedinjene Američke Države već mjesec dana tresu protesti i neredi koji su izbili nakon ubistva Džordža Flojda u Mineapolisu. Ovaj 46-godišnji Afroamerikanac nastradao je prilikom hapšenja u Mineapolisu, kada je policajac preko osam minuta držao koljeno na njegovom vratu.

Iako je Flojd zapomagao i govorio da ne može da priča, policajac Derek Šovin se nije pomjerao poslije čega je 46-godišnjak preminuo.

UPOZORAVAMO VAS DA JE SNIMAK VEOMA UZNEMIRUJUĆI!

NYC politicians have lost control of the city. One day a homeless man is set on fire in Manhattan another day a man is knifed in the head, all on the heels of 125 shootings in one month. ⁦@NYCMayor⁩ ⁦⁦@CoreyinNYC⁩ Take a bow you created this, now own it. pic.twitter.com/UqtDVHcuc3